РЕШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО !!!! Сколько литров бензина израсходует автомобиль мас??ой 800 кг на пути длиной 500 км, если КПД двигателя 25%, а средняя сила сопротивления движению равна 0,06 веса автомобиля? (дано: си: решение ...
Физика
РЕШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО !!!! Сколько литров бензина израсходует автомобиль мас??ой 800 кг на пути длиной 500 км, если КПД двигателя 25%, а средняя сила сопротивления движению равна 0,06 веса автомобиля? (дано: си: решение :вычесление:проверка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=0,06*800*10=480 H По закону сохранения энергии 0,25*q*m=F*S m=F*S/0,25*q=480*500*10^3/0,25*44*10^6=21,8 кг V=m/p=21,8/710=0,03 м3=30 л
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