РЕШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО !!!! Сколько литров бензина израсходует автомобиль мас??ой 800 кг на пути длиной 500 км, если КПД двигателя 25%, а средняя сила сопротивления движению равна 0,06 веса автомобиля? (дано: си: решение ...

Физика

РЕШИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!!СРОЧНО !!!! Сколько литров бензина израсходует автомобиль мас??ой 800 кг на пути длиной 500 км, если КПД двигателя 25%, а средняя сила сопротивления движению равна 0,06 веса автомобиля? (дано: си: решение :вычесление:проверка)

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