Какое предожение можно записать со словом невежа

Русский язык
Какое предожение можно записать со словом невежа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша соседка - невежа, ни с кем не здоровается. Невежа - плохо воспитанный человек.
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