Выпишите только словосочетания. Ломать голову, ломать игрушку, чучело гороховое, ??ороховый суп, работать в саду, работать спустя рукава, спать без задних ног, спать на диване. Помогите срочно!! заранее спасибо!

Русский язык

Выпишите только словосочетания. Ломать голову, ломать игрушку, чучело гороховое, ??ороховый суп, работать в саду, работать спустя рукава, спать без задних ног, спать на диване. Помогите срочно!! заранее спасибо!

Автор: Гость