Выпишите только словосочетания. Ломать голову, ломать игрушку, чучело гороховое, ??ороховый суп, работать в саду, работать спустя рукава, спать без задних ног, спать на диване. Помогите срочно!! заранее спасибо!
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Выпишите только словосочетания. Ломать голову, ломать игрушку, чучело гороховое, ??ороховый суп, работать в саду, работать спустя рукава, спать без задних ног, спать на диване. Помогите срочно!! заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чучело гороховое,гороховый суп,работать в саду,работать спустя рукова,спать без задних ног,спать на диване.
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