Составь равенство,в котором значение частного двухзначное число,а делимое в 352 ра??а больше значения частного.(с решением)
Математика
Составь равенство,в котором значение частного двухзначное число,а делимое в 352 ра??а больше значения частного.(с решением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например частное = 10 тогда делимое = 10*352 = 3520 3520:352=10
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