2sinx=1 ответы:а(pi/4+pin/2)или б(pi/4+pin)
Алгебра
2sinx=1 ответы:а(pi/4+pin/2)или б(pi/4+pin)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pi/4? с чего вдруг? sinx=1/2 a=pi/6+2pin
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