1) x³ - x² = 0 2) 4x² - 25 = 0 3) 3z² - 75 = 0 4) 4y - y³ = 0 5) z - 9z³ = 0 6) x³ - 10x + 25 = 0 7) 2y² - 12y + 18 = 0

Гость: Гость:

1) х2(х-1)=0 Х=1 и х=0. 2) 4х2=25 Х2=25/4 Х= 5/2 и х= -5/2 3) так же как и второе 4) у(4-y2)=0 У=0 и у=2 и у=-2 5) аналогично с 4) 6) х3 не х2? А то не соответствует уровню сложности др уравнений 7) d=o значит один корень и это 3