1 задание:Считая что Пи=3,14 опредилите диаметр окружности,длина которой ровна 18,84. 2 задание: Найдите площадь круга,если его радиус равен 8м (пи=3,14) Я надеюсь вы знаете что такое число Пи и чему он равен=Пи=3,14))

Математика

1 задание:Считая что Пи=3,14 опредилите диаметр окружности,длина которой ровна 18,84. 2 задание: Найдите площадь круга,если его радиус равен 8м (пи=3,14) Я надеюсь вы знаете что такое число Пи и чему он равен=Пи=3,14))

Автор: Гость