1 задание:Считая что Пи=3,14 опредилите диаметр окружности,длина которой ровна 18,84. 2 задание: Найдите площадь круга,если его радиус равен 8м (пи=3,14) Я надеюсь вы знаете что такое число Пи и чему он равен=Пи=3,14))
Математика
1 задание:Считая что Пи=3,14 опредилите диаметр окружности,длина которой ровна 18,84. 2 задание: Найдите площадь круга,если его радиус равен 8м (пи=3,14) Я надеюсь вы знаете что такое число Пи и чему он равен=Пи=3,14))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.L=2пиR R=18.84/2*3.14=3 2.S=пиR^2= 3.14*64=200.96 ..................................................................................
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