1) Запишите дроби в виде процентов 1/50 , 1/5 , 1/2 , 1/4 , 2 , 1 15/100 2) Заменив десятичную дро??ь обыкновенной , вычислите 7 3/4 - 2,25 9,1 + 3 1/2 6,09 + 2 1/25

Математика
1) Запишите дроби в виде процентов 1/50 , 1/5 , 1/2 , 1/4 , 2 , 1 15/100 2) Заменив десятичную дро??ь обыкновенной , вычислите 7 3/4 - 2,25 9,1 + 3 1/2 6,09 + 2 1/25
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2% 2) 20% 3) 50% 4) 100% 5) 115%- не уверен 2. 1) 7.75-2.25=5.5 2) 9.1+3.5=12.6 3) 6.09+2.04=8.13
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