10^(1+x^2)-10(1-x^2)=99
Алгебра
10^(1+x^2)-10(1-x^2)=99
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вынесем 1 из степеней 10*10^(x^2)-10^(1/10^(x^2))=99 заменим 10^(x^2) = t t - 1/t =9,9 t^2 - 9,9t - 1 = 0 D = и можно посчитать, вероятно справитесь, но неуверен, что от вас хотят такое решение всё-таки 10-11 класс есть идея поинтереснее заметим, что выполняется при x^2 = 1 x^2 на промежутке от 0 до плюс бесконечности монтонна функция степени с основанием больше 1 монотонна тогда и все выражение монотонно, значит относительно х^2 функция монотонна и имеет 1 решение решаем уравнение x^2 = 1 х = +-1
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