(3x+11)^2=(2x-1)^2 ПОДАЛУЙСТА ,срочно !
Математика
(3x+11)^2=(2x-1)^2 ПОДАЛУЙСТА ,срочно !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, вреде так)) Если что-то не понятно, пиши))
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