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(10²-2шестая степень) :6+1десятая степень
Математика
(10²-2шестая степень) :6+1десятая степень
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Гость:
100-64=36 36:7=5.1 Пожалуйсто
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