Реши уровнение:4200×x=0, 6400÷ x=80,x÷9=187,x×7=6006
Математика
Реши уровнение:4200×x=0, 6400÷ x=80,x÷9=187,x×7=6006
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х=0 2) x=80 3) x=1683 4) x=858
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