Сколько стихотворных строк (стихов) входит в восмистишие допишите. В восьмитишие пожалуйста бес шуток!
Литература
Сколько стихотворных строк (стихов) входит в восмистишие допишите. В восьмитишие пожалуйста бес шуток!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восемь строк , так как в четверостишее входит четыре строки , а в восьмистишее - восемь строк .
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