Половину пути муха пролетела за 16секунд со скоростью 5м/с,а остальное расстояние -??о скоростью 8м/с.Сколько времени муха находилась в полёте.

Математика
Половину пути муха пролетела за 16секунд со скоростью 5м/с,а остальное расстояние -??о скоростью 8м/с.Сколько времени муха находилась в полёте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 умножить на 5 равно 80 метров половина пути значит другая тоже 80 вместе 160. 160 делим на 5 плюс 8 . 160 разделить на 13 равно 12 сек
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