Расскажите как найти: а)3\5 от числа 600 б)число 3\5 которого составляют 18 в)какую часть числа 36 составляет от числа 80 И объяснения пж типо чтобы найти 3\5 нужно и т.д.
Математика
Расскажите как найти: а)3\5 от числа 600 б)число 3\5 которого составляют 18 в)какую часть числа 36 составляет от числа 80 И объяснения пж типо чтобы найти 3\5 нужно и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 600*3/5 = 360 б) 18*3/5 = 10,8 в) 36/80 = 0,45 или 9/20
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