Расскажите как найти: а)3\5 от числа 600 б)число 3\5 которого составляют 18 в)какую часть числа 36 составляет от числа 80 И объяснения пж типо чтобы найти 3\5 нужно и т.д.

Математика

Расскажите как найти: а)3\5 от числа 600 б)число 3\5 которого составляют 18 в)какую часть числа 36 составляет от числа 80 И объяснения пж типо чтобы найти 3\5 нужно и т.д.

Автор: Гость