Твір на тему гроші керують світом ?
Литература
Твір на тему гроші керують світом ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку гроші звісно керують світом. В даний час за груші вбивають і принижують людей,. Єдине що не можна купити за гроші це сім"ю, здоров"я і життя. Але все ж таки не потрібно бути залежними від грошей, адже в світі є багато цікавого і без них.
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