Твір на тему гроші керують світом ?

Гость: Гость:

На мою думку гроші звісно керують світом. В даний час за груші вбивають і принижують людей,. Єдине що не можна купити за гроші це сім"ю, здоров"я і життя. Але все ж таки не потрібно бути залежними від грошей, адже в світі є багато цікавого і без них.