Помогите написать письмо бабушке от внучки трогательное, что я за ней скучаю и люблю

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Помогите написать письмо бабушке от внучки трогательное, что я за ней скучаю и люблю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я Бабуля я твоя внучка я щас скучаю по тебе и люблю тебя желаю тебе самого наилучшего в жизни и самого хорошего здоровья я твоя внучка) Спасибо тебе за все )
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