Вредны ли резинки?как отличить подделку

Литература
Вредны ли резинки?как отличить подделку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Резинки не вредные,а поделки они не прочные,
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