2. Дайте полную логическую характеристику понятиям: Облигация - Конкуренция - К??чество - Рынок - Эффективность

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Облигация - (лат. obligatio — обязательство; англ. bond — долгосрочная, note — расписка) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от лица, её выпустившего (эмитента облигации), в оговорённый срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. Конкуренция- (от лат. concurrere «сталкиваться», «соперничать») — соперничество в какой-либо области с целью получения выгоды. Качество - совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением. Рынок- категория товарного хозяйства, совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями товаров (услуг) и потребителями. Эффективность - (лат. efficientia) — продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо цели.