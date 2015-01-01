О чем может поведать герб вашего города (Хабаровска)? С помощью информации из Инте??нета подготовьте такой рассказ. Используйте предложения с при частными оборотами. Помогите пожалуйста!
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О чем может поведать герб вашего города (Хабаровска)? С помощью информации из Инте??нета подготовьте такой рассказ. Используйте предложения с при частными оборотами. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
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Первый герб города Хабаровска, Приморской области Российской империи утвержден 1 февраля 1912 года Правительственным сенатом.Описание: «В золотом щите геральдический вилообразный лазуревый крест, сопровождаемый внизу червленой рыбой. В вольной части щита — герб Приморской области. Щит увенчан серебряною о трех зубцах башенною кроною и окружен двумя золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою».Вилообразный крест — символ расположения города на месте впадения в Амур реки Уссури, а рыба напоминает о главном занятии жителей города — рыболовстве. В так называемой вольной части изображен герб Приморской области, к которой относился город.Герб 1991 — 2015 гг.Второй герб[править | править вики-текст] Новый герб утверждён 13 августа 1991 года Президиумом Хабаровского городского совета народных депутатов. Описание герба: «Герб города Хабаровска представляет собой изображение щита, разделённого вертикально на три равных части, окрашенные в цвета флага России. Особенностью этого герба стало то, что он сохранил историческую преемственность двух предыдущих: белогрудый медведь и уссурийский тигр, с червлёными глазами и языками, высунутыми из пасти, стоящие на задних лапах, поддерживают прежний герб Хабаровска, в левом верхнем углу которого помещён герб Приморской области с двумя вулканами, разделёнными лазуревым столбом. В нижней части щита дата образования города — 1858».Герб был составлен с несколькими нарушениями правил геральдики, а потому не может быть внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Среди главных нарушений: наложение финифти на финифть (черный медведь в червлёном поле), использование цифр (что недопустимо в гербовом щите)[1].Третий герб[править | править вики-текст] Новый герб принят в 2014 году после присвоения Хабаровску звания Города воинской славы. В щите изображен герб 1912 года, а медведь и тигр стали щитодержателями. Кета, которая присутствовала в историческом гербе, заменена на осетра (при этом в описании сказано о просто "червленой рыбе"). Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах с лавровым венком, с двумя перекрещенными мечами за ней, как символа Города воинской славы. В подножии — цветок и лента ордена Октябрьской Революции.Однако официальные сведения об утверждении нового герба отсутствуют. На сайте городской администрации по состоянию на апрель 2016 года по-прежнему изображается герб 1991 года, как и на стеле «Город воинской славы», открытой в августе 2015 года. О новом гербе не знают не только жители, но и в администрации города и Хабаровского края[2], когда выяснилось, что нужно изменить и краевой герб, т.к. его составляющей частью является герб города Хабаровска.Символика герба[править | править вики-текст] Вилообразный крест — символ расположения города Хабаровска на месте впадения в Амур реки Уссури. Рыба напоминает о главном занятии жителей города — рыболовстве.Белогрудый медведь и амурский тигр являются эндемиками Приамурской земли. «Вооружение» — глаза и языки, отличные по цвету от тела животного, с точки зрения геральдики говорят о том, что медведь и тигр выступают в роли защитников города. В подножии герба — цветок и лента ордена Октябрьской Революции, которым был награждён город в 1971 году[3].Герб города Хабаровска помещается на гербовой печати города и на официальных бланках администрации города, городской Думы, а также на зданиях администрации города, в кабинете главы муниципального образования, в зале заседаний городской Думы. Иные случаи официального воспроизведения и использования изображения герба города устанавливаются главой муниципального образования.
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