Сначала к числу 3 прибавили 2 потом результат умнажили на 5 , наконец , прибавили 7. к??к правильно записать выполнения действия
Математика
Сначала к числу 3 прибавили 2 потом результат умнажили на 5 , наконец , прибавили 7. к??к правильно записать выполнения действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+2=5 потом 5*5=25 25+7=32вот
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