Сначала к числу 3 прибавили 2 потом результат умнажили на 5 , наконец , прибавили 7. к??к правильно записать выполнения действия

Математика

Сначала к числу 3 прибавили 2 потом результат умнажили на 5 , наконец , прибавили 7. к??к правильно записать выполнения действия

Автор: Гость