Верно или не верно высказывание: a)45 кратно 5 b) 32 не кратно 7 в) 57 кратно 9 г)4 явл??ется делителем 20 д) 18 является делителем 2 е) 25 не является делителем 5

Математика

Верно или не верно высказывание: a)45 кратно 5 b) 32 не кратно 7 в) 57 кратно 9 г)4 явл??ется делителем 20 д) 18 является делителем 2 е) 25 не является делителем 5

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