Верно или не верно высказывание: a)45 кратно 5 b) 32 не кратно 7 в) 57 кратно 9 г)4 явл??ется делителем 20 д) 18 является делителем 2 е) 25 не является делителем 5
Математика
Верно или не верно высказывание: a)45 кратно 5 b) 32 не кратно 7 в) 57 кратно 9 г)4 явл??ется делителем 20 д) 18 является делителем 2 е) 25 не является делителем 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) верно 2) верно 3) не верно 4) верно 5) не верно 6) верно
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