Помогите решить примеры : (138+m)-95 и 30 +x=32-х дам 55 баллов
Математика
Помогите решить примеры : (138+m)-95 и 30 +x=32-х дам 55 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((138+m)-95=0 138+m=95 m=95-138 m= - 43 30+x=32-x 30+x+x=32 30+2x=32 2x=32-30 2x=2 x=1
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