Плиз помогите Алгебра : номер 455,457,458,459,460 даю 24 балла
Алгебра
Плиз помогите Алгебра : номер 455,457,458,459,460 даю 24 балла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
459 а)-0.125 *(-2)^4= -0.125*16= -2 б)12*(-0.3)^2*1/6= 12 *0.09 *1/6 = 12/1 * 9/100 *1/6 =108/600 =0.18
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