ABCD ПРЯМОУГОЛЬНИК угол OBC =50% найти угол AOD
Геометрия
ABCD ПРЯМОУГОЛЬНИК угол OBC =50% найти угол AOD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассм треугольник АВО. он равнобедренный следовательно угол ВАО = АВО = (180 - 36)2= 72. прямоугольник АВСД: угол А = 90, следовательно угол ОАД = 90 - 72 = 18
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