.В магазине было 60 Лимонов продали в 5 раз больше чем осталось сколько Лимонов осталось
Математика
.В магазине было 60 Лимонов продали в 5 раз больше чем осталось сколько Лимонов осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 лимонов осталось как то так что ли
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