Растения живут постоянно на одном месте, укореняясь в почве, потому что они 1) могут размножаться семенами. 2) используют солнечную энергию для синтеза органических веществ

Биология

Растения живут постоянно на одном месте, укореняясь в почве, потому что они 1) могут размножаться семенами. 2) используют солнечную энергию для синтеза органических веществ

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