1)спишите, вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательны?? причастий настоящего времени . обоснуйте свой выбор Обвиня..щий-обвиня..мый , зависи..щий-завис..мый, описыва..щий -описыва..мый , прокладыва....
Русский язык
1)спишите, вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательны?? причастий настоящего времени . обоснуйте свой выбор Обвиня..щий-обвиня..мый , зависи..щий-завис..мый, описыва..щий -описыва..мый , прокладыва..щий-прокладыва..мы, раду..щий-раду..мый,знач..щий-знач..мый,осажда..щий-осажда..мый, присыла ..щий -присыла..мый. 2) употребите причастие любой пары в составе предложений с причастным оборотом. Сравните ,в каком падеже стоят существительнные , зависящий от дествительных причастий ,а в каком-зависящие от страдательных причастий .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Обвиняющий-обвиняемый(обвинять-1 спряжение), зависящий-зависимый(зависеть(искл)2 спр), описывающий-описываемый(описывать 1 спр), прокладывающий-прокладываемый( прокладывать 1 спр), радующий-радуемый( радовать 1 спр), значащий-значимый( значить 2 спр), осаждающий-осаждаемый(осаждать 1 спр), присылающий-присылаемый(присылать 1 спр). 2)Отец обвиняющий сына. Сын обвиняемый отцом. Обвиняющий(кого?) сына- В.п. Обвиняемый(кем?) отцом- Т.п.
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