1)спишите, вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательны?? причастий настоящего времени . обоснуйте свой выбор Обвиня..щий-обвиня..мый , зависи..щий-завис..мый, описыва..щий -описыва..мый , прокладыва....

Русский язык
1)спишите, вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательны?? причастий настоящего времени . обоснуйте свой выбор Обвиня..щий-обвиня..мый , зависи..щий-завис..мый, описыва..щий -описыва..мый , прокладыва..щий-прокладыва..мы, раду..щий-раду..мый,знач..щий-знач..мый,осажда..щий-осажда..мый, присыла ..щий -присыла..мый. 2) употребите причастие любой пары в составе предложений с причастным оборотом. Сравните ,в каком падеже стоят существительнные , зависящий от дествительных причастий ,а в каком-зависящие от страдательных причастий .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Обвиняющий-обвиняемый(обвинять-1 спряжение), зависящий-зависимый(зависеть(искл)2 спр), описывающий-описываемый(описывать 1 спр), прокладывающий-прокладываемый( прокладывать 1 спр), радующий-радуемый( радовать 1 спр), значащий-значимый( значить 2 спр), осаждающий-осаждаемый(осаждать 1 спр), присылающий-присылаемый(присылать 1 спр). 2)Отец обвиняющий сына. Сын обвиняемый отцом. Обвиняющий(кого?) сына- В.п. Обвиняемый(кем?) отцом- Т.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите в учебнике географии отрывок, в котором при описании рек , гор, какой-либо ??естности употреблены обстоятельства места. Спишите отрывок и п...
Ответить
Химия
Вищий оксид елемента 1 групи Mr=30 .Знайти елемент і кількіькість протонів
Ответить
Другие предметы
Помогите написать письмо бабушке от внучки трогательное, что я за ней скучаю и люблю
Ответить
Қазақ тiлi
5 синтаксистік талдау керек?
Ответить
Биология
Растения живут постоянно на одном месте, укореняясь в почве, потому что они 1) могут размножаться семенами. 2) используют солнечную энергию для ...
Ответить