1)спишите, вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательны?? причастий настоящего времени . обоснуйте свой выбор Обвиня..щий-обвиня..мый , зависи..щий-завис..мый, описыва..щий -описыва..мый , прокладыва....

Русский язык

1)спишите, вставляя пропущенные гласные в суффиксы действительных и страдательны?? причастий настоящего времени . обоснуйте свой выбор Обвиня..щий-обвиня..мый , зависи..щий-завис..мый, описыва..щий -описыва..мый , прокладыва..щий-прокладыва..мы, раду..щий-раду..мый,знач..щий-знач..мый,осажда..щий-осажда..мый, присыла ..щий -присыла..мый. 2) употребите причастие любой пары в составе предложений с причастным оборотом. Сравните ,в каком падеже стоят существительнные , зависящий от дествительных причастий ,а в каком-зависящие от страдательных причастий .

Автор: Гость