Вищий оксид елемента 1 групи Mr=30 .Знайти елемент і кількіькість протонів
Химия
Вищий оксид елемента 1 групи Mr=30 .Знайти елемент і кількіькість протонів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Елемент - Х, оксид 1 групи - Х2О 2М(X)=M(X2O)-M(O)=30-16=14 M(X)=14/2=7 Отже, елемент - Літій Кількість протонів - це порядковий номер, тобто 3.
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