Найдите в учебнике географии отрывок, в котором при описании рек , гор, какой-либо ??естности употреблены обстоятельства места. Спишите отрывок и подчеркните их. Есть ли в тексте собственные наименования? Объясните их правописа...

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Найдите в учебнике географии отрывок, в котором при описании рек , гор, какой-либо ??естности употреблены обстоятельства места. Спишите отрывок и подчеркните их. Есть ли в тексте собственные наименования? Объясните их правописание.

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