В вазе лежит 25 одинаковых конфет.Какое самое большое число конфет Маша может взят?? из вазы для того,чтобы поровну угостить ими семерых одноклассников,которые к ней пришли в гости?Сколько ещё в этом случае конфет останется в в...

Математика

В вазе лежит 25 одинаковых конфет.Какое самое большое число конфет Маша может взят?? из вазы для того,чтобы поровну угостить ими семерых одноклассников,которые к ней пришли в гости?Сколько ещё в этом случае конфет останется в вазе?

Автор: Гость