В вазе лежит 25 одинаковых конфет.Какое самое большое число конфет Маша может взят?? из вазы для того,чтобы поровну угостить ими семерых одноклассников,которые к ней пришли в гости?Сколько ещё в этом случае конфет останется в в...

Математика
В вазе лежит 25 одинаковых конфет.Какое самое большое число конфет Маша может взят?? из вазы для того,чтобы поровну угостить ими семерых одноклассников,которые к ней пришли в гости?Сколько ещё в этом случае конфет останется в вазе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимум она может взять 21 конфету. Останется 4 конфеты
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