Один угол треугольника в 6 раз больше второго и в 3 раза больше третьего угла .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
Один угол треугольника в 6 раз больше второго и в 3 раза больше третьего угла .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть  первый угол треугольника, тогда второй угол  , а третий угол . Опираясь на теорему о сумме углов треугольника, получаем: Отсюда следует:
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