Один угол треугольника в 6 раз больше второго и в 3 раза больше третьего угла .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Один угол треугольника в 6 раз больше второго и в 3 раза больше третьего угла .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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