Один угол треугольника в 6 раз больше второго и в 3 раза больше третьего угла .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Один угол треугольника в 6 раз больше второго и в 3 раза больше третьего угла .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый угол треугольника, тогда второй угол , а третий угол . Опираясь на теорему о сумме углов треугольника, получаем: Отсюда следует:
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