Фанетический разбор беличья
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Фанетический разбор беличья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беличья(б е л и ч' й а)- 3 слога Б(б)-согл.,зв.,тв.,парный Е(е)-гл.,ударн. Л(л)-согл.,зв.,тв.,непарный И(и)-гл.,безуд. Ч(ч)-согл.,глух.,мягк.,непарный Ь Я(й)-согл.,зв.,мягк.,непарный. (а)-гл.,безуд. 7 букв,7 звуков. А в скобкай относится к букве я
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