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10-5 ,23+7,45+6,580-580.
Математика
10-5 ,23+7,45+6,580-580.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-5,23+7,45+6,580-580=-561.2
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