Найти развязку, кульминацию, завязку в произвидении дюймовочка
Литература
Найти развязку, кульминацию, завязку в произвидении дюймовочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завязка - это начало, когда Дюймовочка появилась на свет и её украли из дома. Кульминация - это наивысшая точка сюжета - свадьба с Кротом. Развязка - финал, концовка - спасение Дюймовочки Ласточкой и встреча со своим женихом.
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