Найти развязку, кульминацию, завязку в произвидении дюймовочка

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Завязка - это начало, когда Дюймовочка появилась на свет и её украли из дома. Кульминация - это наивысшая точка сюжета - свадьба с Кротом. Развязка - финал, концовка - спасение Дюймовочки Ласточкой и встреча со своим женихом.