Из чего был дворец Кощея Бессмертного?

Литература
Из чего был дворец Кощея Бессмертного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему , из булыжников
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