На картин в в верещагина вы видите караван вьючных животных

Окружающий мир
На картин в в верещагина вы видите караван вьючных животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яки...................
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