Словосочетание сущ+прил,сущ ср.р.(любое),а прил. надёжный
Русский язык
Словосочетание сущ+прил,сущ ср.р.(любое),а прил. надёжный
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Гость:
Средство надёжное,окно надежное,плечо надежное.
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