Словосочетание сущ+прил,сущ ср.р.(любое),а прил. надёжный

Русский язык
Словосочетание сущ+прил,сущ ср.р.(любое),а прил. надёжный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средство надёжное,окно надежное,плечо надежное.
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