1494. Запиши у вигляді десяткового дробу: 1 ) 7 % ; 1 3 % ; 9 7 % ; 4 ) 1 3 2 % ; 1 4 5 % ; 2 1 7 % .

Математика
1494. Запиши у вигляді десяткового дробу: 1 ) 7 % ; 1 3 % ; 9 7 % ; 4 ) 1 3 2 % ; 1 4 5 % ; 2 1 7 % .
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1)0,07;0,13;0,97; 4)1,32;1,45;2,17;
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