Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк В каждой строке записано по 60 символов ск??лько символов в использованном алфавите если все сообщение содержит 1125 байтов

Информатика

Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк В каждой строке записано по 60 символов ск??лько символов в использованном алфавите если все сообщение содержит 1125 байтов

Автор: Гость