Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк В каждой строке записано по 60 символов ск??лько символов в использованном алфавите если все сообщение содержит 1125 байтов
Информатика
Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк В каждой строке записано по 60 символов ск??лько символов в использованном алфавите если все сообщение содержит 1125 байтов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1125*8/(3*25*60)=2 бит 1 символ алф. 2^2=4 cимвола
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