Вычислите массу натрий гидроксида, что потратится на нейтрализацию нитратной кислоты массой 12,6 г.

Гость: Гость:

Х г 12,6 г NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2On = 1 моль n = 1 мольMr = 40 г/моль Mr = 63 г/мольm = 40 г m = 63 гХ г NaOH - 12,6 г HNO340 г NaOH - 63 г HNO3m(NaOH) = 40 * 12,6 / 63 = 8 г