Вычислите массу натрий гидроксида, что потратится на нейтрализацию нитратной кислоты массой 12,6 г.

Химия
Вычислите массу натрий гидроксида, что потратится на нейтрализацию нитратной кислоты массой 12,6 г.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Х г                     12,6 г   NaOH        +      HNO3      =    NaNO3 +      H2On = 1 моль           n = 1 мольMr = 40 г/моль    Mr = 63 г/мольm = 40 г               m = 63 гХ г NaOH    -    12,6 г HNO340 г NaOH   -   63 г HNO3m(NaOH) = 40 * 12,6 / 63 = 8 г

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окей окей Ответь на вопрос кроссворд разгадать путники с трудом разожгли в печке ??то ответ полный
Ответить
Английский язык
46648-587+(6865+56665) 57655-6876+6875 999:3
Ответить
Окружающий мир
Вокруг Грядок с клубникой фермер посадил разнообразные травы и луговые цветы. Сделал он это не для красоты, а для пользы дела. Задание: Объясни дей...
Ответить
Українська мова
Коли виникла залота орда
Ответить
Математика
Сторона ромба равна 15 см, а один из его углов равен 60 градусам.Какова длинна меньшей диогонали этого ромба?
Ответить