Сторона ромба равна 15 см, а один из его углов равен 60 градусам.Какова длинна меньшей диогонали этого ромба?

Математика

Сторона ромба равна 15 см, а один из его углов равен 60 градусам.Какова длинна меньшей диогонали этого ромба?

Автор: Гость