Сторона ромба равна 15 см, а один из его углов равен 60 градусам.Какова длинна меньшей диогонали этого ромба?
Математика
Сторона ромба равна 15 см, а один из его углов равен 60 градусам.Какова длинна меньшей диогонали этого ромба?
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Гость:
Держи! На фото всё понятно
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