Сочинение 8 класс мой тренер

Гость: Гость:

Например( Я ЗАНИМАЮСЬ БОКСОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОЖУ НА ТРЕНЕРОВКИ. Я И ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ РЕБЯТА ЗАНИМАЕМСЯ С ТРЕНЕРОМ. ТРЕНЕРА ЗОВУТ(.........) ОН ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ И В СЕГДА ПОКАЗЫВАЕТ МНЕ НА МОИ НЕДОСТАТКИ. НО ТАКЖЕ ОН ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ОТНОСИТСЯ К ТРЕНИРОВКАМ. Я ХОЖУ УЖЕ 1 ГОД И ТРЕНЕР ПОЗВАЛ МЕНЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ. ТАМ Я ЗАНЯЛ 1 МЕСТО--ПОБЕДИЛ. ПОТОМ МЫ С ТРЕНЕРОМ ОЧЕНЬ ЧАСТО ЕЗДИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯ И БЛАГОДАРЯ ЕМУ Я ДОСТИГ БОЛЬШЫХ УСПЕХОВ В ДАННОМ ВИДЕ СПОРТА. БЛАГОДАРЯ ЕМУ Я ДОСТИГ БОЛЬШИХ ВЕРШИН И ТЕПЕРЬ САМ ТРЕНЕРУЮ ДЕТЕЙ. P/s (строго не судите)