Помогите решить систему уравнения Х-у=0 Х-3у=7
Алгебра
Помогите решить систему уравнения Х-у=0 Х-3у=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y=x-0 2)3y=x-7 На счет 2 я не уверен
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