Упростите выражение (3х+хво второй степени)во второй степени-хво второй степени (х-5)(х+5)+2х(8-3хво второй степени)

Алгебра

Упростите выражение (3х+хво второй степени)во второй степени-хво второй степени (х-5)(х+5)+2х(8-3хво второй степени)

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