Упростите выражение (3х+хво второй степени)во второй степени-хво второй степени (х-5)(х+5)+2х(8-3хво второй степени)

Алгебра
Упростите выражение (3х+хво второй степени)во второй степени-хво второй степени (х-5)(х+5)+2х(8-3хво второй степени)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3x+x²)²-x²(x-5)(x+5)+2x(8-3x²)=9x²+6x³+x⁴-x⁴+25x²+16x-6x³=34x²+16x= 2x(17x+8).
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