Как изменяеться магнитное действие катушки с током когда в неё вводят железный сердечник

Физика
Как изменяеться магнитное действие катушки с током когда в неё вводят железный сердечник
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. При введении в катушку с током железного сердечника  магнитное действие многократно усиливается.  4.Существование постоянных магнитов объясняется  вращением электронов вокруг атомных ядер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Часть 2. Всего 15 баллов. 1. Соотнесите названия коллегий и их функции (4 балла): 1) Адмиралтейство; а) церковные дела; 2) Синод; б) мануфакт...
Ответить
Окружающий мир
Решите 17 оооочень прошу
Ответить
Математика
Решите уровнения х:20=4
Ответить
Математика
Ребята помогите пожалуйста срочно ДАЮ 35 БАЛЛОВ
Ответить
Математика
Маша выписала на заборе все числа от 1 до 100 а Оля прибавила каждому из них 25 и записала все результаты в новой строчки Сколько чисел на заборе о...
Ответить