Как изменяеться магнитное действие катушки с током когда в неё вводят железный сердечник
Физика
Как изменяеться магнитное действие катушки с током когда в неё вводят железный сердечник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. При введении в катушку с током железного сердечника магнитное действие многократно усиливается. 4.Существование постоянных магнитов объясняется вращением электронов вокруг атомных ядер
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