Часть 2. Всего 15 баллов. 1. Соотнесите названия коллегий и их функции (4 балла): 1) Адмиралтейство; а) церковные дела; 2) Синод; б) мануфактурная промышленность; 3) Мануфактур-коллегия; в) судебные дела; 4) Юстиц-коллегия...

История

Часть 2. Всего 15 баллов. 1. Соотнесите названия коллегий и их функции (4 балла): 1) Адмиралтейство; а) церковные дела; 2) Синод; б) мануфактурная промышленность; 3) Мануфактур-коллегия; в) судебные дела; 4) Юстиц-коллегия; г) морской флот; д) внешняя политика. 2. Соотнесите даты и события(4 балла): 1) 1709 г. а) начало Северной войны 2) 1689 г. б) Полтавское сражение 3) 1700 г. в) окончание регентства Софьи; 4) 1711 г. г) Прутский поход д) создание коллегий. 3. Расположите события в хронологической последовательности (4 балла): а) провозглашение Петра императором; б) Великое посольство; в) первый Азовский поход; г) победа русского флота у о. Гренгам. 4. Определите, о ком идет речь в отрывке (3 балла): Этот человек был воспитан в старинных традициях царского двора. Неодобрительно относился к реформам Петра I, бежал из России в Австрию, где пытался найти поддержку при австрийском дворе. Беглец был возвращен в Россию, предстал перед судом, под пытками признался в заговоре против царя и был приговорен к смертной казни. _________________________________________________

Автор: Гость