Решите 17 оооочень прошу

Окружающий мир
Решите 17 оооочень прошу
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Гость:
Попробуй горные породы (я не уверен на 100 процентов!!!)
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