Поставьте ударения пожалуйста на слова :низинами ,донесенная,строчить ,поры , зарание огромное спасибо !!

Литература

Поставьте ударения пожалуйста на слова :низинами ,донесенная,строчить ,поры , зарание огромное спасибо !!

Автор: Гость