Поставьте ударения пожалуйста на слова :низинами ,донесенная,строчить ,поры , зарание огромное спасибо !!
Литература
Поставьте ударения пожалуйста на слова :низинами ,донесенная,строчить ,поры , зарание огромное спасибо !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НизИнами, донесЕнная, строчИть, пОры.
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