II вариант Часть 1. В каждом задании – 1 правильный ответ (1 балл). Всего 20 баллов 1. ??ремя правления Петра I: 1) 1676-1721 гг.; 2) 1682- 1689 гг.; 3) 1682-1725 гг.; 4) 1700-1725 гг. 2. Азовские походы состоялись: 1) в 1...

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II вариант Часть 1. В каждом задании – 1 правильный ответ (1 балл). Всего 20 баллов 1. ??ремя правления Петра I: 1) 1676-1721 гг.; 2) 1682- 1689 гг.; 3) 1682-1725 гг.; 4) 1700-1725 гг. 2. Азовские походы состоялись: 1) в 1687, 1689 гг.; 2) в 1682, 1689 гг.; 3) в 1711, 1712 гг.; 4) в 1695, 1696 гг. 3. Результатом деятельности Великого посольства было: 1) создание антитурецкого союза; 2) создание в дальнейшем антишведского союза; 3) завоевание Россией Азова; 4) ликвидация стрелецкого бунта. 4. В результате военной реформы Петра I в России: 1) появилось стрелецкое войско; 2) сформированы первые полки «нового строя»; 3) созданы школы для обучения офицеров; 4) введена всеобщая воинская повинность. 5. Рекрутской повинностью называется: 1) обязанность крестьян работать в хозяйстве помещика; 2) способ комплектования армии; 3) прикрепление дворцовых крестьян к мануфактурам; 4) обязанность крестьян работать на строительстве Петербурга. 6. Мирный договор между Швецией и Россией был подписан: 1) 30 августа 1721 г. в Ништадте; 2) 4 июня 1710 г. в Выборге; 3) 27 июля 1714 г. у мыса Гангут; 4) 27 июля 1709 г. в Полтаве. 7. Результатом победы России в Северной войне являлось: 1) обеспечение выхода к Черному морю; 2) обеспечение выхода к Балтийскому морю; 3) приобретение Азова; 4) приобретение Крыма. 8. Отметьте реформу Петра I в социально-экономической области: 1) введение подворной подати; 2) введение подушной подати; 3) окончательное закрепощение крестьян; 4) освобождение крестьян. 9. Политикой меркантилизма называется: 1) политика превышения вывоза товаров над ввозом для накопления денег; 2) политика ограничения ввоза в страну товаров, которые в достаточном количестве производятся в стране; 3) политика превышения ввоза товаров над вывозом; 4) политика свободы торговли. 10. Приписными крестьянами назывались: 1) лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями; 2) крестьяне, находившиеся во владении частных лиц; 3) дворцовые крестьяне, которые вместо уплаты подати должны были работать на казенных и частных мануфактурах; 4) бедные крестьяне, несшие сокращенные феодальные повинности. 11. Созданные во времена Петра I органы центральной власти назывались: 1) земствами; 2) коллегиями; 3) губными избами; 4) приказами. 12. Согласно указу о престолонаследии 1722 г.: 1) подтверждался порядок передачи престола от отца к старшему сыну; 2) возобновлялся очередной порядок престолонаследия; 3) происходило уравнение вотчин и поместий; 4) монарх мог передать престол по своему усмотрению. 13. Документ о порядке прохождения государственной и военной службы назывался: 1) Табель о рангах; 2) Соборное уложение; 3) «Домострой»; 4) Судебник. 14. Создание Святейшего Правительствующего Синода привело: 1) к церковному расколу; 2) к подчинению церкви государству; 3) к усилению влияния церкви; 4) к усилению власти патриарха. 15. Сподвижник Петра I, который стал генералиссимусом, «полудержавным властелином», а умер в ссылке в Березове: 1) Ф.Я. Лефорт; 2) Ф.М. Апраксин; 3) А.Д. Меншиков; 4) Б.П.Шереметев. 16. В ходе государственных реформ Петра I: 1) возникли выборные центральные органы власти; 2) было введено местничество; 3) управление губерниями стало выборным; 4) произошло укрепление абсолютизма. 17. Согласно указу о единонаследии: 1) подтверждался порядок передачи престола от отца к сыну; 2) передача престола осуществлялась только по мужской линии; 3) помещик мог разделить землю между всеми своими наследниками; 4) происходило уравнение вотчин и поместий. 18. В 1703 году: 1) был создан Сенат; 2) началось строительство Санкт-Петербурга; 3) был принят указ о единонаследии; 4) была введена Табель о рангах. 19. Молодым дворянам без свидетельства об образовании запрещалось: 1) поступать на военную службу; 2) выезжать за границу; 3) жениться; 4) поступать на гражданскую службу. 20. С 1718 г. по указу Петра I вводились ассамблеи, которые представляли собой: 1) совместные заседания императора, Сената и коллегий; 2) учебные заведения; 3) светские увеселительные вечера; 4) дипломатические приемы. __________________

Автор: Гость